Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, yollar da ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında durumun daha da kötüleştiği bildirildi.

Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. İlçede sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla taşan dere ve çay suları nedeniyle yollarda su baskınları da meydana geldi.

