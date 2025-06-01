Ayvacık'ta Porsuk Bey'i Anma ve 35. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği Düzenlendi

Ayvacık'ta Porsuk Bey'i Anma ve 35. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği Düzenlendi
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, Porsuk Bey'i anmak ve ilçenin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir şenlik düzenlendi. Etkinlikte müzik gösterileri, halk oyunları ve yöresel lezzetler ikram edildi. İlçenin yöneticileri, etkinliğin vatandaşların mutluluğunu artıracağını ifade etti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde "Porsuk Bey'i Anma ve Ayvacık'ın 35. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği" düzenlendi.

Ayvacık ilçe meydanında düzenlenen şenlik, yöresel davul zurna ekibi gösterileri, halk oyunları ve müzik öğretmenleri korusunun gösterileriyle başladı.

Etkinlikte, Türk Dünyası Müzikleri Sanatçısı Akdeniz Erbaş, Halk Müziği Sanatçısı Ali Kemal Seven de mini konser verdi.

Açılış töreninde, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz birer konuşma yaptı.

Etkinlikte kurulan stantlarda yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edildi.

Ayvacık Kaymakamı Yıldız, AA muhabirine, ilçelerinin kurucusu Porsuk Bey'i anmak ve ilçenin 35. kuruluş yıl dönümünü birlik içinde kutlamak istediklerini belirtti.

Etkinliğe, yaşlı genç demeden toplumun her kesiminin ilgi göstermesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldız, "Etkinliğimizin vatandaşlarımızın mutluluk seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Hem geçmişlerimizi anmak hem de geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için bugün bu etkinliğimizi düzenledik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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