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Ayvacık'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ayvacık'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ü.Ç. idaresindeki 06 DV 2868 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesinin Sapanca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan T.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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