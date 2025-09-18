Haberler

Ayvacık'ta İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kutlandı. Okul Müdürü Yasin Eryılmaz, günün anlamını dile getirirken, Kaymakam Mustafa Karali çocuklar ve öğretmenler için başarı dileklerini iletti. Programa çok sayıda katılımcı eşlik etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Çankaya İlkokulu'nda düzenlenen törende, Okul Müdürü Yasin Eryılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından şiirlerinin okunması ve koro gösterileriyle program devam etti.

Kaymakam Mustafa Karali, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Programa, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
