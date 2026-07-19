Arının soktuğu kadın öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşek arısının soktuğu Aysel Yaman (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün Ereğli ilçesi Kaptaş olarak bilinen Kurt köyde meydana geldi. Aysel Yaman, kardeşinin fındık bahçesindeki işlere yardım etmeye gitti. Çalıştığı esnada, eşek arısı tarafından sokulan Yaman fenalaştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, Yaman'ı Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Yaman, bugün hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Yaman'ın cenaze namazının, bugün ikindi vakti Abdi köyü Teperen Mahallesi'nde kılınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı