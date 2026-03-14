Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’dan geçtiğimiz günlerde haber alınamadı. Genç fenomen, evinde ölü bulundu. Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünde kanlı bir veda notu paylaştıktan sonra evinde ölü bulundu. İlk belirlemeler Eraslan'ın intihar ettiğini işaret etse de videolu bir açıklama paylaşan arkadaşı Semih Palancı, genç kadının öldürüldüğünü iddia etti.

"İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken iddialarda bulundu. Palancı, genç kadının ölümünün intihar değil cinayet olduğunu öne sürdü. Palancı, Eraslan’ın paylaştığı nottaki el yazısının kendisine ait olmadığını iddia ederek bu durumun şüphe uyandırdığını söyledi ve bu nedenle polise bilgi verdiklerini belirtti.

"BİLEKLERİ KESİLEREK BOĞAZI SIKILMIŞ"

Semih Palancı paylaştığı videoda, ön otopsi raporunda yer aldığını iddia ettiği detayları şu sözlerle aktardı:

"Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yaptığı paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bu doğrultuda polise bilgi verdik ve otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık"