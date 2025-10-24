Haberler

Ayşe Barım'ın Tutuklamaya Yönelik Kararı Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olayları nedeniyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklama kararını kaldırarak, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğuna karar verdi. Barım'ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak, hastane şartlarında tedavisine devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Barım hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından 22 Ekim'de düzenlenen raporun değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Kararda, ATK'nın raporunda, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre halihazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği ve cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, Barım'ın bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından bazı hususlar hakkında yeniden değerlendirme yapılabileceğinin de yer aldığı kararda ifade edildi.

Kararda, Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı, Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme heyeti, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik duruşma savcısının yaptığı itirazı incelemişti.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.