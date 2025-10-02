Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Edildi

Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım" suçundan yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak'ta gözaltına alınıp 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım dün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Bazı oyuncuların tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti 248 gündür cezaevinde olan Barım'ın "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti tahliye kararını sağlık raporları, tanıkların dinlenmesi, Barım'ın hapiste kaldığı sürenin değerlendirilmesi gerekçeleriyle alındığını açıkladı.

"Rutin bir işlem"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün Barım hakkında verilen tahliye kararına itiraz ettiği öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Barım'ın avukatı Deniz Ketenci ise itirazın rutin bir işlem olduğunu kaydetti.