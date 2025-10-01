Ayşe Barım Duruşmasında 12 Tanık İfade Verdi

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nde görülen Ayşe Barım davasında ilişkin, "12 tanık dinlendi ve bütün tanıklar da Ayşe Barım'la ilgili olarak Gezi'yle bağlantılı kendilerine herhangi bir talimat vermediğini, bir telkin, bir yönlendirme olmadığını ifade etti. Ayşe Barım da kendi yaşam hakkıyla ve sağlık hakkıyla bağlantılı olarak görüşlerini ifade etti, tahliyesini talep etti" dedi.

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan, ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği gerekçesiyle "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan, ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım bir kez daha hakim karşısına çıktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de duruşmayı izliyor. Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ilişkin, şöyle konuştu:

"Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Milletvekilimiz Ali Gökçek'le birlikte Ayşe Barım'ın duruşmasını izledik. Mahkeme ara verdi ve saat 13.30'da yeniden başlayacak. 12 tanık dinlendi ve bütün tanıklar da Ayşe Barım'la ilgili olarak Gezi'yle bağlantılı kendilerine herhangi bir talimat vermediğini, bir telkin, bir yönlendirme olmadığını ifade etti. Ayşe Barım da kendi yaşam hakkıyla ve sağlık hakkıyla bağlantılı olarak görüşlerini ifade etti, tahliyesini talep etti. Saat 13.30'da yeniden duruşma başlayacak ve avukatlar savunmaya ve tahliyeye dönük taleplerini iletecekler. Ali Gökçek'le beraber adliyede takip etmeye devam edeceğiz."