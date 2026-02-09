Haberler

Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde varis şikayetiyle ameliyat olan Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz, yıllardır süren bacak ağrılarından kurtuldular. Ameliyattan sonra ağrısız yürümeye başlayan kardeşler, bu süreçte birbirlerine cesaret verdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne varis şikayetiyle başvuran Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz'ın 20 yıldır sağ bacaklarındaki ağrı, aynı gün oldukları ameliyatla sona erdi.

Emirdağ ilçesinde yaşayan ev hanımı Cihan (52) ve çiftçi kardeşi Eryılmaz (49), sağ bacaklarındaki varisin neden olduğu ağrıların artmasıyla belirli aralıklarla hastaneye başvurdu.

Abla kardeşi muayene eden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kıvılcım Ertürk Yetim, iki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon sonrası kardeşler, rahat yürümeye başladı.

"Aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti"

Opr. Dr. Yetim, AA muhabirine, varisin genetik özellik gösterebileceğini söyledi.

Abla kardeş hastanın da benzer öykülerinin olduğunu anlatan Yetim, şöyle konuştu:

"İki hastamız da bacakta ağrı, şişme, yanma ve kramp şikayetiyle bize başvurdu. Büyük varisleri vardı, 8 ila 12 milimetre çapındaydı. Damarları oldukça genişlemişti. 5,5 milimetrenin üzerini ameliyatla tedaviyi uygun görüyoruz. Abla kardeşin aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti. Kapalı ameliyatla ana damarlarını radyofrekansla yaktık. Küçük lezyonları da çıkardık. Aynı gün de yeniden ayağa kaldırdık, şimdi ağrısız şekilde yürüyebiliyorlar."

Ameliyat için kardeşinden cesaret aldı

Kardeşlerden Ayşe Dudu Cihan, sağ bacağındaki varisten dolayı 20 yıldır zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Uzun süre ayakta kaldığında varislerin bulunduğu damarların şiştiğini anlatan Cihan, "Ağrılarım çok oluyordu, ateş gibi yanmalarım vardı. Kardeşimde de aynı rahatsızlık vardı. Hastaneye önce kardeşim geldi. Ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyince ondan cesaret aldım. Hastaneye birlikte gelip, ameliyat olduk. Ağrımız ve acımız yok. Gayet iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Eryılmaz ise ablasıyla artık ağrısız yaşam süreceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin
Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi