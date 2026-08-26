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Niğde'de 41 Kişi Yemekten Zehirlendi

Niğde'de 41 Kişi Yemekten Zehirlendi
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Niğde'de iki ayrı işletmede, aynı yemek firmasından alınan öğle yemeğini yiyen 41 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirilirken, Niğde Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE'de iki ayrı işletmede, aynı yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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