AYM Genel Sekreteri Azaklı, Avrupa Konseyi ile yeni temel haklar projesini duyurdu

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Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Avrupa Konseyinin Türkiye'de yürüttüğü işbirliği projelerini, bu projelerde gerçekleştirilen faaliyetleri ve elde edilen kazanımları paylaşmayı amaçlayan Görünürlük Haftası kapsamında resepsiyon düzenledi.

Avrupa Konseyi Görünürlük Haftası nedeniyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Margherita Zuin, Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Claus Neukirch, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Sekreteri Murat Azaklı, kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve diğer paydaşların temsilcileri katıldı.

"Hakları Hayata Geçirmek" temalı resepsiyonun açılış konuşmasında Zuin, birçok farklı etkinlikle beraber Görünürlük Haftası'nı verimli geçirdiklerini belirtti.

Zuin, Ankara Program Ofisinin yürüttüğü projeler kapsamında eğitim konusunda becerilerini genişletmeye çalışan öğretmenlerle ve birçok kurumla bir araya geldiklerini aktararak "Bunun yanı sıra göç ve çevre ile ilgili zorluklar bağlamında sivil toplum kuruluşlarının yönlerini güçlendirmeye çabalıyoruz. Bu bizim yaptığımız çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu gösteren birkaç küçük örnek, birkaç küçük hikaye." ifadelerini kullandı.

Kurumlarla işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Zuin, bu sayede "haklarını elde etmesi gereken insanlara destek vermeye" devam edebileceklerini vurguladı.

İnsan haklarının değerinin, insanın günlük hayatında yarattığı farkta yattığı vurgusu

Neukirch de "Hakları Hayata Geçirmek" temasının çalışmalarının amaçlarını tam olarak yansıttığına işaret ederek "İnsan hakları, yalnızca sözleşmelerle garanti altına alınacak ya da taraflarla garanti altına alınacak ilkeler değildir. Bunların değerleri, insanların gündelik hayatında yarattığı farkta yatar." dedi.

Ofisinin çalışmalarının tam olarak bunu amaçladığının altını çizen Neukirch, çalışanlarının bu sözleşmeleri insanlığın gündelik hayatına etki edecek şekilde yürütmeyi amaçladığını aktardı.

Neukirch, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olduğunun altını çizerek, işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Kapsayıcılık, çocuk haklarının korunması gibi birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Neukirch, Avrupa Konseyi ve Türkiye'nin birlikte çalışmasıyla hakları hayata geçirebileceklerini söyledi.

AYM ve Avrupa Konseyinin köklü işbirliği geçmişi

Azaklı, açılış konuşmasında, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişe ve ortak değerlere dayandığını vurgulayarak, "Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, insan haklarının korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesine yönelik ortak çabalara uzun yıllardır katkı sunmaktadır." dedi.

Türkiye'de 2010'da AYM'de bireysel başvuru sisteminin hayata geçirildiğini söyleyen Azaklı, "Bireysel başvuru sistemi Türk Anayasa Mahkemesi ve Türk yargı sistemiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasında daha yakın bir bağ kurulmasını ve tüm Avrupa Konseyi ülkelerinde yargısal içtihat birliği sağlanmasını meydana getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Azaklı, "Önümüzdeki dönemde de Avrupa Konseyi ile işbirliğimizin karşılıklı anlayış, güven ve ortak değerler temelinde güçlenerek devam edeceğine inanıyor, hukukun üstünlüğü temelinde yeni projelerin birlikte hayata geçirmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmede bulunan Azaklı, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargılama yetkisini 1990 yılından beri kabul ettiğini dile getirdi.

Azaklı, bireysel başvuru sistemi hususunda Avrupa Konseyinden ciddi bir destek aldıklarını vurgulayarak, bu anlamda iyi bir ortaklık kurduklarını belirtti.

AYM Genel Sekreteri Azaklı, AYM'de bireysel başvurunun desteklenmesi projesiyle 2012'de başlayan süreçten bugüne bu ortaklığın devam ettiğinin altını çizerek, bu kapsamda Avrupa Konseyi ile çok yakın çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de bireysel başvurunun tanıtılması konusunda ciddi bir mesafe aldıklarını belirten Azaklı, daha sonra AYM'nin kararlarının etkili bir şekilde icrası projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Azaklı, bu projenin haziranda sona erdiğini ve uzun soluklu bir proje olduğunu aktararak "Bireysel başvuru sistemi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle entegre bir sistem. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyinin bir organı olduğu için Avrupa Konseyi ile biz çok sık bir birliktelik ve işbirliği içerisinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda Avrupa Konseyinin tüm temsilcilerine teşekkür eden Azaklı, "Onunla beraber yeni bir ivme kazanarak biz çok yakın bir süreçte Avrupa Konseyi ile birlikte üçüncü bir projeye, temel hakların kurulması yönünde yeni bir projeye başlayacağız. İnşallah hayırlı olur. İnşallah güzel olur." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ahmet Erdem Emekçi de AA muhabirine verdiği demeçte, Avrupa Konseyi ile son bir yılda engelli çocuk hakları, kadın hakları ve insan hakları başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA