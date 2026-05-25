Aym, Cmk'nın 'Bilgisayalarda Arama, Kopyalama ve El Koyma' Maddesinin Bazı Hükümlerini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koymaya ilişkin 134. maddesinin bazı hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin bazı hükümlerini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir kaçakçılık davasında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM, 134. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin "Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeblerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, hakim... tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar porgramları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisiyar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar verilir" bölümü; ikinci fıkrasının birinci cümlesinin "Bilgisayar, bilgisayar porgramları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması... halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline; kalan kısmının 6216 saılı Kanun'a gereğince iptaline karar verdi.

Kaynak: ANKA
