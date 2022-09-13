Aym, Cezaevi Yöneticisini "Oldukça Kilolu, Kiloları Yüzünden Yürümekte Zorlanan" Diye Tanımlayan Mahkuma Disiplin Cezası Verilmesini İfade...

Anayasa Mahkemesi (AYM), bulunduğu cezaevindeki yöneticilerden birisini, "kısa boylu, oldukça geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları yüzünden yürümekte zorlanan" diye tarifleyerek dilekçesinde anlatan mahkuma verilen disiplin cezasını, ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

AYM, Konya Cezaevinde bulunan ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçelerde; bir cezaevi görevlisini "kısa boylu, oldukça geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları yüzünden yürümekte zorlanan" şeklinde tarif ettiği için disiplin cezası verilen Fevzi Kayacan'ın başvurusunu inceledi.

Fevzi Kayacan, 23 Ekim 2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı iki dilekçede bir cezaevi yöneticisini tarif ederken "kısa boylu, oldukça geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları yüzünden yürümekte zorlanan" ifadelerini kullandı. Bu dilekçe, Ceza İnfaz Kurumu görevlileri tarafından incelenmesinin ardından yer alan tanımlamaların "küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle tutanak tutuldu ve "bir ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma" cezası verildi. Kayacan, cezaya karşı Konya İnfaz Hakimliği'ne itiraz ettiyse de Hakimlik, Disiplin Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi. Kayacan, İnfaz Hakimliği'nin kararına karşı da Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu fakat bu itiraz da reddedildi.

"CEZA İNFAZ KURUMUNUN, MAHKUMLARIN RESMİ MAKAMLARA YAZDIKLARI DİLEKÇELERİ OKUMAYA YETKİSİ YOK"

Bütün itirazların reddedilmesi üzerine Kayacan, AYM'ye başvurdu. AYM, Kayacan'ın başvurusu üzerine yaşanan olayda, Kayacan'a disiplin cezası verilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. AYM, kararın gerekçesinde şunları belirtti:

"Denetleme yasağının kapsamına giren belgelerin sadece devlet teşkilatı içinde yer alan kurumlara gönderilen belgeler olduğu belirtilmelidir. Başvuru konusu olayda başvurucu, hem Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne hem de Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı dilekçe göndermek istemiştir. Dilekçelerin gönderildiği kurumların resmi makamlar olduğunda şüphe yoktur. 5275 sayılı kanunun 68. Maddesinin 4 numaralı fıkrası gereğince Ceza İnfaz Kurumu'nun dilekçeleri okumaya yetkisi olmadığı gibi dilekçeleri okuduktan sonra tespit ettiği sözlere yönelik olarak bir işlem yapmaya da yetkisi bulunmamaktadır."