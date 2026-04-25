AYM Başkanı Özkaya'dan 64'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin kuruluşunun 64'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

AYM Başkanı Özkaya mesajında, haklı bir gurur ve derin sorumluluk duygusu içinde AYM'nin kuruluşunun 64'üncü yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti. Özkaya, "1962 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, geçen süre zarfında yalnızca anayasal bir denetim organı olarak kalmamış; aynı zamanda hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin ve demokratik hukuk devleti ilkesinin teminatı olmuştur. Bu durum günümüzde de mahkememizin her alandaki kararlarına yön veren en önemli dayanaklardan birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda norm denetimi yoluyla Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin ve işlemlerin hukuk düzeninden ayıklanmasını sağlama görevini titizlikle yerine getiren mahkememiz, bireysel başvuru mekanizmasıyla da bireyin hak arama özgürlüğünün en etkili güvencelerinden biri haline gelmiştir. Bu yönüyle Anayasa Mahkemesi, hak ve özgürlüklerin yaşayan koruyucusu durumundadır. Değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesi, geçmişten aldığı güçle geleceğe yönelmekte; adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar mahkememize katkı sunan tüm başkan, üye ve diğer çalışma arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, halen görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkememizin 64'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle yargı camiamıza ve aziz milletimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı