AYM Başkanı Özkaya, AKPM Başkanı Bayr ile iş birliği projelerini görüştü

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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ile bir araya geldi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü.

Özkaya'nın makamındaki görüşmeye, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan, Büyükelçi Çağlar Fahri Çakıralp ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile diğer yetkililer de katıldı.

Görüşmede, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen ortak projelerin ve tecrübe paylaşımının sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA