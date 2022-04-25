AYM Başkanı Arslan: '(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. (4)

"(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık. Dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor"