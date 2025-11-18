Haberler

Ayı Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hastaneye Kaldırıldı

Ayı Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayvan otlatan 70 yaşındaki Halit Zengel, bir ayının pençe darbesiyle yaralandı. Ciddi şekilde yaralanan Zengel, hastanede tedavi altına alındı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Yukarı Güngören köyünde, hayvan otlatan Halit Zengel (70), ayı saldırısına uğradı. Ayının pençe darbesiyle elmacık kemiği kopan Zengel, hastanede tedaviye alındı.

Olay, geçen cumartesi günü, öğle vakti, Doğubayazıt ilçesi Yukarı Güngören köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını arazide otlatan 8 çocuk babası Halit Zengel, ağaçlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Zengel'in yüzüne pençeleriyle vuran ayı, daha sonra uzaklaştı. Yaralanan Halit Zengel, cep telefonuyla oğlunu arayıp yardım istedi. Ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengel, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi servisine sevk edildi. Muayenesinde elmacık kemiğinin koptuğu ve yüzündeki kemiklerinin kırıldığı belirlenen Zengel, Prof. Dr. Ümit Ertaş tarafından ameliyata alındı. Zengel'in durumunu anlatan Prof. Dr. Ümit Ertaş, "Ayı pençesiyle elmacık kemiği kopmuş, yüzündeki bazı kemikler zarar görmüştü. Ameliyatla kemikleri yerine koyduk ve doku onarımını da yaptık. Şu an hastamız gayet sağlıklı. 3 gün sürecek enfeksiyon kontrolü sonrası taburcu edilecek. Geldiğinde ayının tırnak darbeleri sebebiyle yüzünde çok büyük kesiler, yırtıklar vardı. Bunlar usulüne uygun bir şekilde tamamen tamir edildi. Hastayı rahatsız edici problem kalmayacak, tamamen eski haline gelecektir. Hastanın yüz sinirinde bir kesi yok, bu yönüyle de şanslı" diye konuştu.

'5'İNCİ VAKA'

Vahşi hayvan saldırısı sonucu servislerine gelen 5'inci vaka olduğunu belirten Prof. Dr. Ertaş, "Kasım ayları genellikle ayıların kış uykusuna yatmadan önce yiyecek arama dönemlerine denk geliyor. Bizim kliniğimize vahşi hayvan saldırısına uğrayan 5 vatandaşımız getirildi. 4'ü ayı, 1'i kurt saldırısıydı" dedi.

Çene cerrahisi servisinde tedavisi süren Halit Zengel ise "Dağda hayvan otlatıyordum. Ayı bir anda saldırdı. Pençeleriyle yüzüme vurduktan sonra beni bırakıp gitti. Cep telefonuyla oğlumu arayarak ayının saldırdığını söyledim ve kurtarmalarını istedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
CHP'den gündeme bomba gibi düşen 'İmralı' iddiasına yalanlama

Bomba iddiaya yalanlama geldi
TFF'den 638 futbolcuya daha bahis cezası

Bahis oynayan yüzlerce futbolcu daha açıklandı
Demirtaş'tan Erdoğan ve adaylıkla ilgili iddialara yanıt

Demirtaş'tan Erdoğan ve adaylıkla ilgili iddialara yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı

Türkiye'ye korku salan çete lideri için sokaklarda silahlı kutlama
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Sapanca Gölü fay hattı boyunca fokur fokur kanıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy 'Asıl tehlike' diyerek uyarmıştı

Üşümezsoy'un "asıl tehlike" diyerek işaret ettiği göl adeta kaynıyor
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.