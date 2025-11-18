Ayı Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hastaneye Kaldırıldı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Yukarı Güngören köyünde, hayvan otlatan Halit Zengel (70), ayı saldırısına uğradı. Ayının pençe darbesiyle elmacık kemiği kopan Zengel, hastanede tedaviye alındı.

Olay, geçen cumartesi günü, öğle vakti, Doğubayazıt ilçesi Yukarı Güngören köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını arazide otlatan 8 çocuk babası Halit Zengel, ağaçlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Zengel'in yüzüne pençeleriyle vuran ayı, daha sonra uzaklaştı. Yaralanan Halit Zengel, cep telefonuyla oğlunu arayıp yardım istedi. Ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengel, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi servisine sevk edildi. Muayenesinde elmacık kemiğinin koptuğu ve yüzündeki kemiklerinin kırıldığı belirlenen Zengel, Prof. Dr. Ümit Ertaş tarafından ameliyata alındı. Zengel'in durumunu anlatan Prof. Dr. Ümit Ertaş, "Ayı pençesiyle elmacık kemiği kopmuş, yüzündeki bazı kemikler zarar görmüştü. Ameliyatla kemikleri yerine koyduk ve doku onarımını da yaptık. Şu an hastamız gayet sağlıklı. 3 gün sürecek enfeksiyon kontrolü sonrası taburcu edilecek. Geldiğinde ayının tırnak darbeleri sebebiyle yüzünde çok büyük kesiler, yırtıklar vardı. Bunlar usulüne uygun bir şekilde tamamen tamir edildi. Hastayı rahatsız edici problem kalmayacak, tamamen eski haline gelecektir. Hastanın yüz sinirinde bir kesi yok, bu yönüyle de şanslı" diye konuştu.

'5'İNCİ VAKA'

Vahşi hayvan saldırısı sonucu servislerine gelen 5'inci vaka olduğunu belirten Prof. Dr. Ertaş, "Kasım ayları genellikle ayıların kış uykusuna yatmadan önce yiyecek arama dönemlerine denk geliyor. Bizim kliniğimize vahşi hayvan saldırısına uğrayan 5 vatandaşımız getirildi. 4'ü ayı, 1'i kurt saldırısıydı" dedi.

Çene cerrahisi servisinde tedavisi süren Halit Zengel ise "Dağda hayvan otlatıyordum. Ayı bir anda saldırdı. Pençeleriyle yüzüme vurduktan sonra beni bırakıp gitti. Cep telefonuyla oğlumu arayarak ayının saldırdığını söyledim ve kurtarmalarını istedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.