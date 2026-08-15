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Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekler Kurtardı

Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekler Kurtardı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde mera gezintisi sırasında ayı saldırısına uğrayan Ali Fethi Ünal, yanındaki köpeklerin müdahalesiyle yaralı kurtuldu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ormanda ayı saldırısına uğrayan Ali Fethi Ünal, yaralandı. Ünal, saldırıdan yanında bulunan köpeklerin yardımıyla yaralı olarak kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Maden köyü yakınlarında meydana geldi. Merada gezintiye çıkan Ali Fethi Ünal, aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Yanındaki köpeklerin araya girmesiyle ayıdan kurtulmayı başaran Ünal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayarak yardım isteyen Ünal için bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Ali Fethi Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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