Ayhan Sümer Anadolu Lisesi'nde Hayırsever Ayhan Sümer Anıldı

Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri okulu yaptıran hayırsever merhum Ayhan Sümer'i kabri başında andı.

Ayhan Sümer'in memleketi Nallıhan'dan getirilen toprak Cebeci Asri Mezarlığındaki kabrine serpildi. Öğrencileri ve öğretmenler, Ayhan Sümer'in kabrine çiçekler bırakarak dualar etti.

Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Özsoy, yaptığı konuşmada, "Her eğitim yılına başlarken Ayhan Sümer'i anmak, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Onun eğitime olan desteğini daima hatırlayacak, adını gururla yaşatacağız. Öğrencilerimiz, bu anlamlı buluşmadan ilham alarak yeni eğitim yılına umutla ve motivasyonla başladılar." dedi.

Anmaya katılan merhum Ayhan Sümer'in eşi Serpil Sümer de öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.