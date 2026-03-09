Haberler

Sistani'den, İran'daki destekçilerine "protestolara katılmaları" çağrısı

Irak'taki Şii dini lider Ayetullah Ali es-Sistani, İran'daki kitlesel protestolara katılımın toplumsal bir görev olduğunu belirtti, ancak gençlerin katılımının ailelerinin rızasına bağlı olması gerektiğini vurguladı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani, İranlı destekçilerinin sokaklardaki kitlesel gösterilere katılmaları gerektiğini, ancak "anne ve babanın kaygılanmasına neden oluyorsa katılmamanın daha uygun" olacağını belirtti.

Sistani'nin İran'daki vekili, "Geçtiğimiz hafta boyunca İran'da her gece binlerce genç sabaha kadar sokaklara çıkıyor, Amerikan-Siyonist bombardımanını protesto ediyor ve bu saldırılara meydan okuyor. Bunun üzerine, sokaklardaki kitlesel katılım hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Sistani'nin şu yanıtını paylaştı:

"Bu tür etkinliklere katılım vacib-i kifaye (toplumsal görev) sayılır. Ancak bu durum özellikle gençler için anne ve babanın rızasına bağlıdır, çünkü ebeveynlerin onlar için endişe duymaması gerekir. Eğer böyle etkinliklere katılmak anne ve babanın kaygılanmasına neden oluyorsa o zaman katılmamak daha uygun olur."

Sistani'nin bu çağrısının Irak veya başka ülkedeki destekçilerini değil, sadece İran'daki destekçilerini ilgilendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
