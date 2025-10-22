Haberler

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKSARAY'da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demirtaş (80) öldü, eşi Nazile Demirtaş (78) ise yaralandı.

AKSARAY'da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demirtaş (80) öldü, eşi Nazile Demirtaş (78) ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Demirtaş'ın kontrolünü yitirdiği 68 EP 991 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Mustafa Demirtaş ve eşi Nazile Demirtaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demirtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.