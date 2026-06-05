Haberler

Karabük'te motosiklet kazası: 2 Ürdünlü öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARABÜK'te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23), hayatını kaybetti.

KARABÜK'te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarLA kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi. 2 öğrencinin cansız bedeni, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosikletin sürücüsü Salman'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi