AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler

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AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

NİĞDE'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dr. Sami Yağız Caddesi'deki aydınlatma direği de rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

AYDINLATMA DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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