Aydın ve Denizli çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Aydın ve Denizli çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Aydın ve Denizli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.