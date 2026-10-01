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Aydın Sultanhisar'da sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi'nde dün gece arkadaşlar arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan sopalı kavgada kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece arkadaş olan Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda sopayla darbedilen Erhan Yalçın hayatını kaybetti.

H.B. ve G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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