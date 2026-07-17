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Aydın'da 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını

Aydın'da 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını
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Aydın'ın Söke ilçesinde 5 ayrı tarım arazisinde çıkan yangınlardan 4'ü söndürüldü, zeytinlikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan tarım arazisi yangınlarından 4'ü söndürüldü. Zeytinlikte yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Söke ilçesine bağlı Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarındaki 5 ayrı tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle çıkan 5 yangından 4'ü kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde devam eden yangına 4 uçak, 6 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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