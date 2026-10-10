Haberler

Aydın Nazilli'de polisten kaçan 2 torbacı, poşetteki uyuşturucuyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de polisten kaçan 2 torbacı, poşetteki uyuşturucuyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Nazilli'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletteki 2 torbacı, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Takip sırasında motosikletten atılan poşette uyuşturucu madde bulunurken, motosiklet trafikten men edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 torbacı, polisin takibiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği ekipleri bugün sabah saatlerinde motosikletteki şüpheli 2 kişiyi, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü İ.A. (22) ile yanındaki F.S. (20), polisin takibiyle yakalandı. Takip sırasında şüphelilerin motosikletten bir poşet attıkları tespit edildi. İnceleme yapılan ekipler, atılan poşette uyuşturucu madde olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet trafikten men edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi açıkladı! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Sonrasında yaptığı inanılmaz
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi

Rize'de ilk gol geldi! Ne başlangıç ama!
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı yeni dizisinde sınırları zorladı
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?

Vali yardımcısının babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu