Aydın Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.M'nin kullandığı 09 MA 4390 motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 09 KB 086 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.M. ve yolcu A.D. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA