Aydın Nazilli'de kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı tutuklandı

Aydın Nazilli'de kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalağı tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı