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Aydın Nazilli'de kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı tutuklandı

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Aydın Nazilli'de kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalağı tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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