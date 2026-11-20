Aydın Nazilli'de iki motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan yaralı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.Ş. (27) idaresindeki 09 AUS 301 plakalı motosiklet ile E.U. yönetimindeki 09 AKT 599 plakalı motosiklet, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile sürücü G.Ş'nin motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi M.A.Ş. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan G.Ş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.