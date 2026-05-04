Aydın merkezli 7 ilde kara para aklama operasyonu: 14 tutuklama

AYDIN merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para aklayan 14 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 3 milyar TL'lik para hareketi tespit edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IBAN kiralama sistemi ile yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden kara para akladıkları belirlenen 14 şüpheli tespit edildi. Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya illerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler V.M., B.K., A.D., A.B., M.C., B.S., C.G., F.T., H.T., H.S., V.S., M.T., M.E.A.U ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar TL'lik para hareketi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerini tamamlandıktan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan 14 şüpheli de tutuklandı.

Öte yandan suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin ifadelerinde yasa dışı bahis ve sanal kumardan haberdar olmadıklarını yalnızca hesaplarını kiraladıklarını belirttikleri öğrenildi.

Haber: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
