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Aydın Kuşadası'nda uyuşturucu soruşturmasında 45 zanlı gözaltına alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde savcılık soruşturması kapsamında jandarma narkotik ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 zanlı gözaltına alındı, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 zanlı gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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