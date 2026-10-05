Aydın Kuşadası'nda iş yerlerine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Aydın Kuşadası'nda iş yerlerine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda Davutlar Mahallesi'ndeki Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürmeye çalışıyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
Kaynak: AA