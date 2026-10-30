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AYDIN-Kuşadası'nda 250 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortejde, yüzlerce öğrenci ve vatandaş, 250 metrelik dev Türk bayrağı taşıdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortejde, yüzlerce öğrenci ve vatandaş, 250 metrelik dev Türk bayrağı taşıdı.

Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü kutlamaları dolayısıyla kortej düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayıp, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda biten korteje binlerce kişi katıldı. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Veteran Bandosu eşliğinde yürüyen kalabalığı, balkon ve pencerelere çıkanlar da ilgiyle izledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa erişen kortejde, öğrenci ve vatandaşlar tarafından 250 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Türk bayrağının taşınma anları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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