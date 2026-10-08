Aydın İncirliova'da Emel Bozkuş'u tüfekle öldüren Salih Sarıkaya tutuklandı

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TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Bozkuş'u tüfekle vurarak öldüren Salih Sarıkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarıkaya, mahkemedeki ifadesinde Bozkuş'un kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü. Sarıkaya, bunun üzerine tartıştıklarını ve Bozkuş'un kadın sığınma evine gitmek istediğini söylediğini, yaralamak amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı