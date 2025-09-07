Aydın'ın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Aydın Valiliği ve Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümünde ilk olarak Valilik önünde tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Polat Bora Mersin tarafından çelenk konuldu. İstiklal Marşı eşliğinde yarıya indirilen bayrak göndere çekildi. Tören daha sonra Atatürk Kent Meydanı'nda devam etti. Meydandaki tören üç pare top atışı ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama mesajları okundu.

Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, "103 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canını ortaya koyan Efelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız, bu topraklara özgürlüğü ve bağımsızlığı armağan etmiştir. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi kahramanlarımız torunları olarak bizler bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, program halk oyunları gösterileri ile devam etti. Son olarak Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitler Anıtı'na karanfil konuldu.