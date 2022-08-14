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Aydın haberleri | KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM

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Aydın haberleri | KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM

Aydın gündem haberi: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde  saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Davut CAN/İZMİR,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Körfezi Deprem Aydın AFAD Güncel Haberler

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