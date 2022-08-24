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Aydın haberleri! AB Komisyonu binası Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

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Aydın haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) binası, 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' münasebetiyle Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) binası, ' Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' münasebetiyle Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kaynak: AA / Dursun Aydemir - Güncel

Avrupa Birliği Belçika Brüksel Ukrayna Güncel Haberler

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