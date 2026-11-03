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Aydın Germencik'te kamyonet şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir-Aydın kara yolu Alangüllü Kavşağı'nda bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonetteki 7 kişi yaralandı; Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. (39) idaresindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet İzmir-Aydın kara yolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.

Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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