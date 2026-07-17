Haberler

Efeler'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Efeler'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

N.K'nin kullandığı 34 KL 3607 plakalı hafif ticari araç, Doğu Gazi Bulvarı'nda A.A. yönetimindeki 09 FVK 409 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Orçan
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Çorum'u sevemeyen ünlü süperstar 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu

İmralı Heyeti'nin Ada'ya gideceği tarih belli oldu
Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı

Zehir tacirlerine "AVCI" şoku: Yapay zeka böyle yakaladı
Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD'dir

Nasuh Mahruki'nin ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı...
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi