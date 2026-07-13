Aydın'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Savrandere mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Karadan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, 20 dönümlük alan zarar gördü.