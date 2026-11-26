Aydın Efeler'de evinde ölü bulunan 58 yaşındaki kişinin cenazesi toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan ve evinde ölü bulunan 58 yaşındaki kişinin cenazesi toprağa verildi. Mimar Sinan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kişi Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan ve evinde ölü bulunan 58 yaşındaki Aydın Mücek'in cenazesi toprağa verildi.
Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Mücek'in cenazesi Mimar Sinan Camisi'ne getirildi.
Aydın Mücek'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, itfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.