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Aydın Efeler'de eski eşini öldüren kişi aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, işe gideceği sırada evinin önünde eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, olay yerinden kaçan eski eşinin aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Fadime Akbal (47), işe gideceği sırada evinin önünde eski eşi Kamil Köse (58) tarafından tabancayla vuruldu.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Kamil Köse'nin de otomobilinde aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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