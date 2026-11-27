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AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, dün akşam Efeler ilçesinde denetim gerçekleştirdi. 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 7 bin 216 sentetik hap, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi. C.E. ve D.A., gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı