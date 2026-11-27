Aydın Efeler'de cami duvarına bomba tehdidi yazan şüpheli adli kontrolle salıverildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde cami duvarına 'bomba tehditli' ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece şüpheli, mahkemenin verdiği adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde cami duvarına 'bomba tehditli' ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı