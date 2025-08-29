Aydın'daki Orman Yangını İçin Uçak Zorunlu İniş Yaptı

Aydın'daki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki bir kişi hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
