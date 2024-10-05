Aydın'da Zeytinlikte Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ambarcık Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.