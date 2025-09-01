Aydın'da Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Pınardere Mahallesi'nde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
