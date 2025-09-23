Aydın'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Haberler

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Motor kısmında başlayan yangın sonrası sürücü yolcuları tahliye etti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 PK 956 plakalı otobüsün, motor kısmı Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk ilçesi yakınlarında başladı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.. Otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
